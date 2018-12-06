Беларусь с 2019г начнет поставки в Азербайджан средств техзащиты информации для одной из силовых структур

Научно-исследовательский институт технической защиты информации (Беларусь) подпишет контракт с одной из силовых структур Азербайджана на поставку оборудования, поставки начнутся с 2019 года, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» директор института Александр Горбач.

«Наш институт разрабатывает и производит оборудование технической защиты информации от персональных данных до данных, связанных с государственной тайной и секретными данными. Отсюда интерес силовых структур Азербайджана к нашей продукции», - сказал А.Горбач.

По его словам, производимое институтом оборудование, несколько ниже в сравнении с аналогичным оборудованием, производимым в России, Израиле, Швейцарии и США. «К тому же Азербайджан является для Беларуси дружественной страной, и мы предлагаем цены ниже, чем другие производители аналогичных средств. Наши цены для Азербайджана ниже на 20-30%, а в некоторых случаях и на 50%», - отметил А.Горбач.

Он также сообщил, что подготовлен контракт на поставку средств технической защиты для одной из силовых структур Азербайджана. «В начале 2019 года будет подписан контракт и мы начнем поставки. Контракт предусматривает поставки оборудования, внедрение, обучение и гарантийное обслуживание», - сказал А.Горбач.

При этом он не стал уточнять с кем заключен контракт и его сумму, сославшись на коммерческую тайну.

Б.Рустамбеков