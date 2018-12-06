Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём открыла мирные переговоры по Йемену

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём официально открыла встречу при посредничестве ООН, призванную привести за стол переговоров противоборствующие стороны в Йемене, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
М.Вальстрём пожелала сторонам - повстанцам-хуситам и представителям правительства Йемена - сил и мужества, чтобы добиться компромисса, отмечает АП.
Переговоры проходят при посредничестве ООН в населенном пункте Римбо, входящем в округ Стокгольма в 60 км к северу от столицы. Специальный посланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил, что "грядущие дни станут важнейшей вехой".
"Давайте работать добросовестно, чтобы передать мирное послание", - приводит его слова агентство.
Ранее глава делегации хуситов Мухаммед Абдель Салам писал в Twitter, что они "приложат все усилия, чтобы добиться успеха в переговорах по восстановлению мира и прекращению агрессии".
Предыдущий раунд мирных переговоров по Йемену, который должен был пройти в Швейцарии в сентябре, окончился неудачей из-за нежелания хуситов участвовать в нем: тогда повстанцы заявили, что ООН не смогла бы гарантировать надлежащий уровень безопасности их представителям, а также возвращения делегации в Йемен после переговоров.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.
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