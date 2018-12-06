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СНГ 06.12.2018 17:28

Лукашенко предложил поручить Евразийской экономической комиссии бороться с протекционизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил наделить Евразийскую экономическую комиссию полномочиями по принятию решений, которые исключат протекционизм государств - участников ЕврАзЭС, вводящих барьеры.

"Предлагаю предоставить нашей экономической комиссии, Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством - участником ограничений или же продления уже действующих ограничений", - сказал А.Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, это не затронет национальные интересы сторон, но позволит исключить протекционизм, который наносит серьезный ущерб интеграционным процессам.

"Ну, все сидящие за этим столом на мировой протекционизм в торговле отреагировали, обозвав его грубо - экономические войны. Так зачем у себя создаем это?" - сказал белорусский президент.

Он напомнил, что в начале 2018 года Россия в качестве председательствующего в союзе предложила провести работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕврАзЭС.

"Это действительно одна из самых острых проблем нашего союза, которая еще была обозначена несколько лет назад белорусской стороной. Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводятся новые, и это стало практикой", - сказал А.Лукашенко.

По словам белорусского президента, это недопустимая ситуация, которая нарушает достигнутые лидерами договоренности. "Как показала практика, важно не только устранять преграды, но и параллельно создавать условия, исключающие возможность их повторного возникновения", - сказал А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ЕВРАЗЭС, КОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]