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СНГ 06.12.2018 17:16

Главы МИД ОДКБ обсудили вопросы международной повестки дня на встрече в Милане

Министры иностранных дел стран ОДКБ в ходе рабочей встречи в Милане обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня и обсудили вопросы взаимодействия, сообщил в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Киргизии Уланбек Дыйканбаев.

"В четверг в городе Милан, Италия состоялась рабочая встреча министров иностранных дел государств-членов ОДКБ под председательством главы МИД Киргизии Чингиза Айдарбекова, в ходе которой главы внешнеполитических ведомств государств-членов Организации обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - сказал У.Дыйканбаев.

Он добавил, что в ходе встречи также обсуждены ключевые вопросы взаимодействия государств-членов Организации в рамках ОБСЕ и дальнейшее сотрудничество ОДКБ с данной организацией по направлениям, представляющим взаимный интерес.

8 ноября в Астане по итогам очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ председательство в Организации перешло от Казахстана Киргизии на следующий межсессионный период.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ОДКБ, МИД, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]