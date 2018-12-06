ГТК планирует перевыполнить в 2019г бюджетный план - Мехтиев

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев считает, что таможенные органы смогут в 2019 году перевыполнить бюджетный план по сбору налогов и пошлин.
"Увеличение ставок по ряду подакцизных товаров, а также расширение их числа, дает нам основание полагать, что мы сможем в полной мере выполнить поставленных перед нами прогноз по поступлениям на следующий год (3 млрд 702,6 млн манатов - ИФ) и даже постараемся его перевыполнить", - сказал С.Мехтиев журналистам в четверг.
Коснувшись исполнения бюджетных прогнозов на текущий год, глава ГТК подчеркнул, что фактически комитет перевыполнил прогноз. "На сегодняшний день в госбюджет перечислено 3 млрд 380 млн манатов, что уже превышает годовой прогноз", - сказал он.
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2018 году для ГТК определен в 3 млрд 215 млн манатов.
А.Мамедов
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