В Вашингтоне обещают продолжить санкционное давление на Москву

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Аарон Уэсс Митчелл в четверг заявил, что Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Москву, чтобы российская сторона прекратила "агрессию на Украине".
"Госсекретарь Помпео дал ясно понять еще летом в заявлении по Крыму о том, что США будут продолжать применять меры против России до тех пор, пока Москва полностью не выполнит минские соглашения и пока не вернет контроль над Крымом Украине", - сказал он на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ в Милане.
А.У.Митчелл также призвал Россию освободить задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе моряков и вернуть Украине ее корабли.
"Мы призываем Россию прекратить ее агрессию на Украине, освободить задержанных моряков и суда, вернуть контроль над Крымом Украине и прекратить притеснение невооруженных гражданских наблюдателей ОБСЕ", - отметил он.
25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).
В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей.
В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными.
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