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Дальнее зарубежье 06.12.2018 18:03

В Вашингтоне обещают продолжить санкционное давление на Москву

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Аарон Уэсс Митчелл в четверг заявил, что Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Москву, чтобы российская сторона прекратила "агрессию на Украине".

"Госсекретарь Помпео дал ясно понять еще летом в заявлении по Крыму о том, что США будут продолжать применять меры против России до тех пор, пока Москва полностью не выполнит минские соглашения и пока не вернет контроль над Крымом Украине", - сказал он на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ в Милане.

А.У.Митчелл также призвал Россию освободить задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе моряков и вернуть Украине ее корабли.

"Мы призываем Россию прекратить ее агрессию на Украине, освободить задержанных моряков и суда, вернуть контроль над Крымом Украине и прекратить притеснение невооруженных гражданских наблюдателей ОБСЕ", - отметил он.

25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными.

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Тэги: США, РОССИЯ, КРЫМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]