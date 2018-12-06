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ТЭК 06.12.2018 16:37

В Ереване заявили о намерении расширить армяно-иранскую программу "газ в обмен на электроэнергию"

Американские санкции против Ирана не повлияют на армяно-иранскую программу "газ в обмен на электроэнергию", ее планируется продолжить и расширить, заявил и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.

"Мы говорили с представителями Госдепа США, рассказали, что в рамках этого проекта у Армении есть инвестиции в размере порядка $1 млрд., это линии электропередачи, строительство ТЭС, и возвращение этих инвестиций обеспечивается в рамках программы. Они приняли это, и каких-либо проблем по этому направлению нет. Программа будет продолжаться", - сказал Г.Баграмян журналистам после заседания правительства Армении в четверг.

По его словам, после завершения строительства третьей высоковольтной ЛЭП между Арменией и Ираном программа "газ в обмен на электроэнергию" будет расширена.

Армения получает из Ирана газ в обмен на электроэнергию в объеме 1 млн куб. м газа в сутки. Иранский газ поступает в Армению в обмен на электроэнергию из расчета 3 кВт.ч за 1 куб. м газа.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, ГАЗ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]