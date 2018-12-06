Американские санкции против Ирана не повлияют на армяно-иранскую программу "газ в обмен на электроэнергию", ее планируется продолжить и расширить, заявил и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.
"Мы говорили с представителями Госдепа США, рассказали, что в рамках этого проекта у Армении есть инвестиции в размере порядка $1 млрд., это линии электропередачи, строительство ТЭС, и возвращение этих инвестиций обеспечивается в рамках программы. Они приняли это, и каких-либо проблем по этому направлению нет. Программа будет продолжаться", - сказал Г.Баграмян журналистам после заседания правительства Армении в четверг.
По его словам, после завершения строительства третьей высоковольтной ЛЭП между Арменией и Ираном программа "газ в обмен на электроэнергию" будет расширена.
Армения получает из Ирана газ в обмен на электроэнергию в объеме 1 млн куб. м газа в сутки. Иранский газ поступает в Армению в обмен на электроэнергию из расчета 3 кВт.ч за 1 куб. м газа.
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