Американские санкции против Ирана не повлияют на армяно-иранскую программу "газ в обмен на электроэнергию", ее планируется продолжить и расширить, заявил и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.

"Мы говорили с представителями Госдепа США, рассказали, что в рамках этого проекта у Армении есть инвестиции в размере порядка $1 млрд., это линии электропередачи, строительство ТЭС, и возвращение этих инвестиций обеспечивается в рамках программы. Они приняли это, и каких-либо проблем по этому направлению нет. Программа будет продолжаться", - сказал Г.Баграмян журналистам после заседания правительства Армении в четверг.

По его словам, после завершения строительства третьей высоковольтной ЛЭП между Арменией и Ираном программа "газ в обмен на электроэнергию" будет расширена.

Армения получает из Ирана газ в обмен на электроэнергию в объеме 1 млн куб. м газа в сутки. Иранский газ поступает в Армению в обмен на электроэнергию из расчета 3 кВт.ч за 1 куб. м газа.