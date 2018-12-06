АИКГФ в январе-ноябре 2018г выдал ипотечных кредитов на 242 млн манатов

В январе-ноябре 2018 году ипотечные кредиты по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) получили свыше 3,5 тыс. граждан Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Фонде.

«За 11 месяцев 2018 года 3,528 тыс. граждан Азербайджана получили кредиты по линии АИКГФ на общую сумму 241,7 млн манатов, что на 69 млн манатов или 40% больше показателя аналогичного периода прошлого года», - отметили в АИКГФ.

Из общего объема кредитов более 69 млн манатов пришлось на долю социальной ипотеки.

В АИКГФ также отметили, что с сентября 2018 года началась выдача кредитов для лиц, приобретающих квартиры, находящиеся в распоряжении агентства MIDA. «На 30 ноября было выдано 9,6 млн манатов льготных ипотечных кредитов и 450 тыс. манатов ипотечных кредитов на стандартных условиях», - подчеркнули в фонде.

В целом, за весь период деятельности Фонда было выдано кредитов на сумму 1,2 млрд манатов. Кредиты получили около 25 тыс. граждан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Мамедов