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СНГ 06.12.2018 18:33

Назарбаев призвал устранить все препятствия во взаимной торговле стран ЕАЭС к 2025 году

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил поддержку дальнейшему расширению взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, подчеркнув необходимость проведения глубокого анализа экономической целесообразности по каждому новому направлению работы со стороны ЕЭК и правительств стран-участниц, сообщила пресс-служба главы государства.

"В целом мы идем уверенными шагами к достижению основных целей ЕАЭС - свободному движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Вместе с тем, нам нужно приложить дополнительные усилия для обеспечения полноформатного функционирования ЕАЭС", - сказал, по ее данным, Н.Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в четверг в Санкт-Петербурге.

Президент Казахстана указал на важность завершения работы по документам, направленным на обеспечение четырех "свобод", в том числе и Соглашения о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС.

"Нам необходимо к 2025 году устранить все имеющиеся препятствия во взаимной торговле. Это важное условие полноценного функционирования нашего Объединения. Комиссии и правительствам необходимо активизировать работу в данном направлении", - сказал президент Казахстана.

Н.Назарбаев подчеркнул необходимость реализации "якорных" проектов в ключевых секторах экономики. В этой связи Комиссии и правительствам стран ЕАЭС было рекомендовано определить перечень данных проектов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ЕАЭС, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]