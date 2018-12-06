Назарбаев призвал устранить все препятствия во взаимной торговле стран ЕАЭС к 2025 году

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил поддержку дальнейшему расширению взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, подчеркнув необходимость проведения глубокого анализа экономической целесообразности по каждому новому направлению работы со стороны ЕЭК и правительств стран-участниц, сообщила пресс-служба главы государства.
"В целом мы идем уверенными шагами к достижению основных целей ЕАЭС - свободному движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Вместе с тем, нам нужно приложить дополнительные усилия для обеспечения полноформатного функционирования ЕАЭС", - сказал, по ее данным, Н.Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в четверг в Санкт-Петербурге.
Президент Казахстана указал на важность завершения работы по документам, направленным на обеспечение четырех "свобод", в том числе и Соглашения о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС.
"Нам необходимо к 2025 году устранить все имеющиеся препятствия во взаимной торговле. Это важное условие полноценного функционирования нашего Объединения. Комиссии и правительствам необходимо активизировать работу в данном направлении", - сказал президент Казахстана.
Н.Назарбаев подчеркнул необходимость реализации "якорных" проектов в ключевых секторах экономики. В этой связи Комиссии и правительствам стран ЕАЭС было рекомендовано определить перечень данных проектов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»