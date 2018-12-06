Глава британского Минфина назвал заблуждением мнение о необходимости пересмотра сделки по Brexit

В палате общин британского парламента проходит обсуждение экономических аспектов соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС, сообщает в четверг телеканал "Скай ньюс".
Дебаты в парламенте, таким образом, преодолевают экватор: четверг станет третьим днем из пяти, отведенных под обсуждения.
Проходящие в настоящее время дебаты посвящены вопросам британской экономики после Brexit, их открыл глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд.
В своем выступлении перед членами парламента Ф.Хаммонд отметил, что выход Великобритании из ЕС без сделки привел бы к неопределенности и навредил бы Соединенному королевству.
"Эта сделка стала лучшей из того, что было возможно достигнуть для выхода из ЕС. Мы должны быть честными перед собой: альтернативой этой сделке могут стать только отсутствие сделки или отказ от Brexit", - заявил Ф.Хаммонд.
Ф.Хаммонд подчеркнул, что, по его мнению, идея некоторых депутатов о пересмотре достигнутой сделки является "просто-напросто заблуждением".
Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза 25 ноября на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.
Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Британский парламент проголосует по соглашению Британии с ЕС по Brexit 11 декабря, а сам выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.
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