Посредники по Карабаху рассчитывают на возобновление диалога лидеров Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (США, РФ и Франция) надеются на возобновление интенсивного диалога между лидерами Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Страны-сопредседатели приветствовали значительное сокращение нарушений прекращения огня после беседы лидеров Армении и Азербайджана в кулуарах саммита СНГ в Душанбе в сентябре. Они обратились к сторонам с просьбой продолжить осуществление достигнутых там договоренностей и принять конкретные меры для подготовки граждан к миру. Сопредседатели выразили надежду на то, что в ближайшем будущем может возобновиться интенсивный диалог между лидерами Азербайджана и Армении, ориентированный на конкретные результаты, для содействия справедливому и прочному урегулированию конфликта», - отмечается в заявлении сопредседателей по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении 5 декабря в Милане.

В заявлении подчеркивается, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подтвердили свою приверженность интенсивной работе для содействия мирному урегулированию конфликта. «Они согласились встретиться в начале 2019 года под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для содействия переговорам на высоком уровне», - подчеркивается в заявлении.

Ф.Исазаде