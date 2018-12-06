Посредники по Карабаху рассчитывают на возобновление диалога лидеров Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (США, РФ и Франция) надеются на возобновление интенсивного диалога между лидерами Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«Страны-сопредседатели приветствовали значительное сокращение нарушений прекращения огня после беседы лидеров Армении и Азербайджана в кулуарах саммита СНГ в Душанбе в сентябре. Они обратились к сторонам с просьбой продолжить осуществление достигнутых там договоренностей и принять конкретные меры для подготовки граждан к миру. Сопредседатели выразили надежду на то, что в ближайшем будущем может возобновиться интенсивный диалог между лидерами Азербайджана и Армении, ориентированный на конкретные результаты, для содействия справедливому и прочному урегулированию конфликта», - отмечается в заявлении сопредседателей по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении 5 декабря в Милане.
В заявлении подчеркивается, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подтвердили свою приверженность интенсивной работе для содействия мирному урегулированию конфликта. «Они согласились встретиться в начале 2019 года под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для содействия переговорам на высоком уровне», - подчеркивается в заявлении.
Ф.Исазаде
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