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Карабахский конфликт 06.12.2018 17:05

Посредники по Карабаху рассчитывают на возобновление диалога лидеров Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (США, РФ и Франция) надеются на возобновление интенсивного диалога между лидерами Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Страны-сопредседатели приветствовали значительное сокращение нарушений прекращения огня после беседы лидеров Армении и Азербайджана в кулуарах саммита СНГ в Душанбе в сентябре. Они обратились к сторонам с просьбой продолжить осуществление достигнутых там договоренностей и принять конкретные меры для подготовки граждан к миру. Сопредседатели выразили надежду на то, что в ближайшем будущем может возобновиться интенсивный диалог между лидерами Азербайджана и Армении, ориентированный на конкретные результаты, для содействия справедливому и прочному урегулированию конфликта», - отмечается в заявлении сопредседателей по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении 5 декабря в Милане.

В заявлении подчеркивается, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подтвердили свою приверженность интенсивной работе для содействия мирному урегулированию конфликта. «Они согласились встретиться в начале 2019 года под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для содействия переговорам на высоком уровне», - подчеркивается в заявлении.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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