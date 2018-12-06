Самолет ВВС США впервые провел разведку у северных границ Крыма в районе озера Сиваш

Разведывательный самолет ВВС США OS-135B в четверг провел полет у северных границ Крыма, осуществляя его над озером Сиваш в воздушном пространстве Украины, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, прежде полеты американских разведывательных самолетов в этом районе не фиксировались.
Американский разведчик, вылетевший из киевского аэропорта "Борисполь", совершил пролет вдоль всей северной границы Крыма от Перекопа до Азовского моря на высоте около 3 тыс. метров. При этом самолет летел над озером Сиваш на близком расстоянии от российской границы. В районе Перекопа он приближался к ней на расстояние всего около 10 км.
Он также пролетел на расстоянии приблизительно 50 км от расположенного на севере полуострова города Джанкоя, где, по сообщению Минобороны РФ, недавно был развернут дивизион комплексов противоракетной обороны С-400.
Тем временем, вблизи побережья Крыма на Черном море был зафиксирован многочасовой полет самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II. Американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, несколько часов курсировал у юго-западного и южного побережья полуострова.
Кроме того, в четверг стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, а также Белоруссии, курсируя в воздушном пространстве Польши.
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