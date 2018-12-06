Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9291 RUR   0.0256 GBR   2.1635 TRY   0.3166

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.89 -0.36 Brent 61.56 -0.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 9 Дек 10° 10 Дек

Регион 06.12.2018 19:37

Парламент Грузии с весенней сессии возобновит работу в Тбилиси

Парламент Грузии на заседании в четверг принял в третьем, окончательном слушании новый регламент высшего законодательного органа страны, в соответствие с которым местонахождение парламента определено в столице - Тбилиси.

За возвращение парламента из Кутаиси в Тбилиси, где он в своем старом здании на проспекте Руставели продолжит работу уже в полном объеме с весенней сессии, проголосовали 77 депутатов, против - 2.

Проведение парламентской сессии в ином месте возможно будет только в том случае, если здание законодательного органа в столице не сможет функционировать по какой-либо причине.

На протяжении многих лет парламент Грузии заседал в Тбилиси, однако осенью 2012 года, в соответствии с принятой в 2011 году (при правлении "Единого национального движения") поправкой в Конституцию, высший законодательный орган страны переехал в Кутаиси в новое здание, на строительство которого прежней властью было потрачено 340 млн лари (примерно $205 млн по тогдашнему курсу).

Пришедшая в 2012 году к власти коалиция "Грузинская мечта" все это время настаивала на возвращении парламента в Тбилиси, но для принятия конституционных изменений ей не хватало голосов.

Что касается здания парламента в Кутаиси, то там планируется разместить региональный полицейский хаб Западной Грузии, в котором гражданам будут предложены различные полицейские сервисы - до 50 услуг по тому же принципу единого сервисного центра, как и в Тбилиси.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СТОЛИЦА, ПЕРЕЕЗД


Похожие новости


Правительство Грузии отозвало из парламента законопроект о культивировании конопли Парламент Грузии объявил вотум доверия обновленному правительству Спикер парламента Азербайджана примет участие в торжествах, приуроченных 100-летию Грузинской Демократической Республики Президент Грузии в знак протеста покинул парламент, недовольный ходом обсуждения его выступления Парламент Грузии принял в I чтении поправки к Конституции, рекомендованные Венецианской комиссией Парламент Грузии преодолел вето президента и утвердил новую конституцию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]