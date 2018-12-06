Парламент Грузии с весенней сессии возобновит работу в Тбилиси

Парламент Грузии на заседании в четверг принял в третьем, окончательном слушании новый регламент высшего законодательного органа страны, в соответствие с которым местонахождение парламента определено в столице - Тбилиси.

За возвращение парламента из Кутаиси в Тбилиси, где он в своем старом здании на проспекте Руставели продолжит работу уже в полном объеме с весенней сессии, проголосовали 77 депутатов, против - 2.

Проведение парламентской сессии в ином месте возможно будет только в том случае, если здание законодательного органа в столице не сможет функционировать по какой-либо причине.

На протяжении многих лет парламент Грузии заседал в Тбилиси, однако осенью 2012 года, в соответствии с принятой в 2011 году (при правлении "Единого национального движения") поправкой в Конституцию, высший законодательный орган страны переехал в Кутаиси в новое здание, на строительство которого прежней властью было потрачено 340 млн лари (примерно $205 млн по тогдашнему курсу).

Пришедшая в 2012 году к власти коалиция "Грузинская мечта" все это время настаивала на возвращении парламента в Тбилиси, но для принятия конституционных изменений ей не хватало голосов.

Что касается здания парламента в Кутаиси, то там планируется разместить региональный полицейский хаб Западной Грузии, в котором гражданам будут предложены различные полицейские сервисы - до 50 услуг по тому же принципу единого сервисного центра, как и в Тбилиси.