Председатель парламента Молдавии в поездке в США жаловался на Россию

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду заявил в телевизионном интервью об угрозах со стороны России и ее вмешательстве во внутренние дела своей страны.
Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба парламента Молдавии, этой теме было посвящено выступление А.Канду на телеканале i24 News.
"Россия систематически вмешивается во внутренние дела Молдавии и Украины. Чтобы дестабилизировать ситуацию, Россия прибегает к кибератакам, а также оказывает финансовую помощь пророссийским партиям. Еще одно оружие, которое использует Россия - это средства массовой информации, занимающиеся российской пропагандой. Другое средство - это энергия: Молдавия полностью зависит от российского газа. Россия также вмешивается в дела Приднестровского региона... Эта территория оккупирована российскими войсками, находящимися там незаконно", - утверждал А.Канду.
"Для того, чтобы противостоять этим угрозам, необходимо единство. Молдавия, Украина и Грузия должны объединить усилия и сотрудничать, чтобы противостоять этим вызовам. Также очень важна и поддержка, которую эти страны имеют со стороны США и НАТО", - заявил А.Канду, обратившись к США за поддержкой "в связи с гибридными угрозами, которые стоят перед Молдовой".
А.Канду пригласил представителей Конгресса США понаблюдать за парламентскими выборами в Молдавии, чтобы "убедиться в корректности избирательного процесса и выборов в целом".
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