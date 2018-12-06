Баку рассчитывает на серьезный прогресс в 2019 году в карабахском урегулировании – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров рассчитывает на серьезный прогресс в 2019 году в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«В следующем году после выборов в Армении и формирования правительства мы должны совершить прорыв в урегулировании (карабахского конфликта – ИФ), чтобы расширить возможности по установлению мира и процветания в регионе», - заявил Э.Мамедъяров в четверг в ходе выступления на ежегодном заседании СМИД ОБСЕ в Милане.

Он отметил, что накануне на встречах с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и врио главы МИД Армении Зограбом Мнацаканяном прошли «очень интенсивные консультации, состоялся очень важный обмен точками зрения». «Я считаю эти встречи очень полезными. Впервые за долгие годы стороны смогли согласовать текст заявления по итогам встречи», - заявил министр.

Однако, Э.Мамедъяров подчеркнул, что с момента предыдущего заседания СМИД ОБСЕ в 2017 году в Вене, «значительного прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта не произошло». «Территории Азербайджана продолжают оставаться под оккупацией», - отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что Армения при поддержке своей диаспоры продолжает постоянные попытки изменить демографическую, культурную и физическую ситуацию на оккупированных территориях Азербайджана, проводит незаконное заселение на них. «Эти шаги Армении подрывают доверие к ней», - сказал Э.Мамедъяров.

Ф.Исазаде