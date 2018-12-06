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Внешняя политика 06.12.2018 17:45

Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в четверг с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщает сайт главы государства.

«Целью визита И.Алиева, который осуществляется по приглашению президента РФ Владимира Путина, является участие в неформальной встрече глав-государств СНГ»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, РФ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]