Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в четверг с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщает сайт главы государства.

«Целью визита И.Алиева, который осуществляется по приглашению президента РФ Владимира Путина, является участие в неформальной встрече глав-государств СНГ»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде