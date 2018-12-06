Генсек НАТО призвал Белград и Приштину избегать провокационных заявлений и действий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал руководство Сербии и Косово к сдержанности, вновь подчеркнул несвоевременность планов Приштины по созданию армии, говорится в сообщении на сайте штаб-квартиры альянса.
"Я подчеркнул, что и Белград, и Приштина должны проявлять спокойствие, сдержанность и избегать любых провокационных заявлений или действий", - говорится в документе по итогам телефонных разговоров Й.Столтенберга с президентом Сербии Александром Вучичем и косовским премьером Рамушем Харадинаем.
Й.Столтенберг сообщил, что в разговоре с Р.Харадинаем затронул планы Приштины по созданию армии Косово.
"Я подчеркнул, что это несвоевременный шаг, который идет вразрез с советами многих союзников по НАТО и может иметь негативные последствия для перспектив евроатлантической интеграции Косово. Я вновь повторил, что, если мандат сил безопасности Косово будет расширяться, НАТО придется изучить уровень нашего взаимодействия с силами безопасности Косово", - отметил глава Североатлантического альянса.
Он также сообщил, что обсуждал с президентом А.Вучичем "необходимость деэскалации нынешней напряженности".
"Я напомнил, что диалог между Белградом и Приштиной, поддерживаемый ЕС, остается единственным способом обеспечить прочный мир и стабильность в регионе. НАТО по-прежнему привержена обеспечению безопасности и стабильности в Косово через нашу миссию по поддержанию мира в рамках КФОР, действующую по мандату ООН", - сказано в заявлении Й.Столтенберга.
Генсек альянса также проинформировал собеседников об итогах встречи в среду глав МИД стран НАТО по Западным Балканам.
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