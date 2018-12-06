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Дальнее зарубежье 06.12.2018 21:05

Ираку потребуется около двух лет, чтобы отказаться от закупок иранского газа

Глава иракской госкомпании South Gas Co. Хайян Абдель-Гани заявил, что Ирак сможет полностью отказаться от импорта иранского газа только к 2020 году, сообщают иракские СМИ.

"Текущего уровня добычи газа в Ираке недостаточно, чтобы удовлетворить спрос всех наших электростанций, поэтому мы продолжаем импортировать газ из Ирана. Нам потребуется еще 24 месяца, чтобы запустить новые газовые проекты и увеличить добычу", - сказал он в четверг журналистам.

Он добавил, что к концу 2020 года Ирак рассчитывает нарастить добычу до 36,81 тыс. кубометров в сутки, что на 11,33 тыс. кубометров больше текущих показателей.

В начале ноября США ввели второй пакет санкций в отношении Ирана после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном. Этот пакет вводил рестрикции на экспорт Ирана в сфере энергетики, однако США сделали исключения для нескольких стран - в том числе и для Ирака, - позволив им временно закупать энергоресурсы у Ирана.

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Тэги: ИРАК, ИРАН, ГАЗ, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]