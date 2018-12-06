Глава МИД Белоруссии призвал отказаться от создания новых военных баз в Европе

Необходимо прекратить создавать новые военные базы в Европе и перестать накачивать регион оружием, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Продолжается опасное наращивание военных потенциалов и военного присутствия у границ друг друга. Внутренние политические и даже личные амбиции преобладают над интересами общей безопасности. Мы должны прекратить думать о создании новых военных баз и накачивании нашего региона летальным оружием - это отнюдь не способствует укреплению общей безопасности", - сказал В.Макей на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

Министр подчеркнул, что вопросом номер один на повестке дня ОБСЕ является не перераспределение сфер влияния, а выявление и согласование интересов и стратегических уязвимостей.

По словам В.Макея, в военно-политической сфере Белоруссия поддерживает проведение инвентаризации основных межправительственных противоречий, выявление зон и точек напряженности, чреватых перерастанием в открытые военные столкновения, повышение военной транспарентности путем налаживания системы оповещения друг друга о потенциальных угрозах возникновения конфликта, восстановление официальных и неофициальных каналов коммуникации между военными.

"На наш взгляд, это лучший ответ на так называемую "дилемму безопасности" в регионе ОБСЕ, когда действия некоторых государств-участников, направленные на обеспечение их собственной безопасности, на самом деле ведут к ухудшению безопасности для всех", - подчеркнул он.

В.Макей также отметил, что ОБСЕ должна удвоить усилия по противодействию общим угрозам и вызовам.