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СНГ 06.12.2018 21:23

Глава МИД Белоруссии призвал отказаться от создания новых военных баз в Европе

Необходимо прекратить создавать новые военные базы в Европе и перестать накачивать регион оружием, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Продолжается опасное наращивание военных потенциалов и военного присутствия у границ друг друга. Внутренние политические и даже личные амбиции преобладают над интересами общей безопасности. Мы должны прекратить думать о создании новых военных баз и накачивании нашего региона летальным оружием - это отнюдь не способствует укреплению общей безопасности", - сказал В.Макей на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

Министр подчеркнул, что вопросом номер один на повестке дня ОБСЕ является не перераспределение сфер влияния, а выявление и согласование интересов и стратегических уязвимостей.

По словам В.Макея, в военно-политической сфере Белоруссия поддерживает проведение инвентаризации основных межправительственных противоречий, выявление зон и точек напряженности, чреватых перерастанием в открытые военные столкновения, повышение военной транспарентности путем налаживания системы оповещения друг друга о потенциальных угрозах возникновения конфликта, восстановление официальных и неофициальных каналов коммуникации между военными.

"На наш взгляд, это лучший ответ на так называемую "дилемму безопасности" в регионе ОБСЕ, когда действия некоторых государств-участников, направленные на обеспечение их собственной безопасности, на самом деле ведут к ухудшению безопасности для всех", - подчеркнул он.

В.Макей также отметил, что ОБСЕ должна удвоить усилия по противодействию общим угрозам и вызовам.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОБСЕ, БАЗЫ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]