Баку предложил ОБСЕ организовать оценочную миссию на оккупированные территории Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров предложил генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру организовать очередную оценочную миссию на оккупированные территории Азербайджана.
Э.Мамедъяров встретился с Т.Гремингером в кулуарах 25-го заседания СМИД ОБСЕ в Милане, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что собеседники обсудили перспективы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта
«Отвечая на вопрос Т.Гремингера, какую роль может сыграть ОБСЕ (в урегулировании карабахского конфликта -ИФ), Э.Мамедъяров отметил роль ОБСЕ в организации возможной оценочной миссии на оккупированные территории Азербайджана»,- говорится в сообщении МИД.
Э.Мамедъяров проинформировал Т.Гремингера о встречах, проведенных с врио министра иностранных дел Армении и сопредседателями Минской группой ОБСЕ.
«Министр отметил, что проведенные встречи были полезными, на них была достигнута договоренность о продолжении в ближайшем будущем интенсивных, результативных переговоров в существующем формате»,- говорится в сообщении.
Согласно информации, стороны также обсудили возможности сотрудничества Азербайджан-ОБСЕ.
Э.Мамедъяров отметил, что реализация внебюджетного проекта ОБСЕ «Поощрение сообщения и зеленых портов в регионе Каспийского моря», совместно подготовленного с Координационным офисом ОБСЕ по экономике и окружающей среде, внесет вклад в диверсификацию энергетического снабжения портов Азербайджана, Казахстана и Туркменистана и выход стран Центральной Азии на европейские рынки через Каспийское море.
Ф.Исазаде
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