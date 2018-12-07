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Карабахский конфликт 07.12.2018 02:03

Баку предложил ОБСЕ организовать оценочную миссию на оккупированные территории Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров предложил генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру организовать очередную оценочную миссию на оккупированные территории Азербайджана.

Э.Мамедъяров встретился с Т.Гремингером в кулуарах 25-го заседания СМИД ОБСЕ в Милане, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что собеседники обсудили перспективы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта

«Отвечая на вопрос Т.Гремингера, какую роль может сыграть ОБСЕ (в урегулировании карабахского конфликта -ИФ), Э.Мамедъяров отметил роль ОБСЕ в организации возможной оценочной миссии на оккупированные территории Азербайджана»,- говорится в сообщении МИД.

Э.Мамедъяров проинформировал Т.Гремингера о встречах, проведенных с врио министра иностранных дел Армении и сопредседателями Минской группой ОБСЕ.

«Министр отметил, что проведенные встречи были полезными, на них была достигнута договоренность о продолжении в ближайшем будущем интенсивных, результативных переговоров в существующем формате»,- говорится в сообщении.

Согласно информации, стороны также обсудили возможности сотрудничества Азербайджан-ОБСЕ.

Э.Мамедъяров отметил, что реализация внебюджетного проекта ОБСЕ «Поощрение сообщения и зеленых портов в регионе Каспийского моря», совместно подготовленного с Координационным офисом ОБСЕ по экономике и окружающей среде, внесет вклад в диверсификацию энергетического снабжения портов Азербайджана, Казахстана и Туркменистана и выход стран Центральной Азии на европейские рынки через Каспийское море.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОБСЕ, КАРАБАХ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]