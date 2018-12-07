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Дальнее зарубежье 07.12.2018 11:37

Японская прокуратура предъявит обвинения экс-главе Nissan 10 декабря - СМИ

Прокуратура Токио планирует 10 декабря предъявить обвинения бывшему главе компании Nissan Карлосу Гону, сообщает в пятницу японская газета "Никкей" со ссылкой на источники.

Также прокуратура планирует выдвинуть обвинения, связанные с искажением данных в финансовой отчетности в течение пяти лет, в отношении самой компании Nissan и бывшего уполномоченного директора Грега Келли, задержанного, как и К.Гон, 19 ноября.

Газета отмечает, что в понедельник, 10 декабря, истекает предыдущий срок ареста обоих бывших топ-менеджеров.

К.Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат, полученных им от Nissan за пять лет, в общей сложности на $44 млн, в направлявшейся регуляторам отчетности. Сам топ-менеджер, уволенный из компании единогласным решением совета директоров, отрицает свою вину.

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Тэги: ЯПОНИЯ, NISSAN, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]