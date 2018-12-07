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Транспорт и связь 07.12.2018 11:20

Azercell с 2019г на 80% повышает тарифы на интернет в роуминге для Грузии и Турции

Оператор мобильной связи в Азербайджане «Azercell Telekom»с 3 января 2019 года повышает тарифы на интернет в роуминге для Грузии и Турции, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«С 3 января 2019 года тарифы за пользование услугами мобильного интернета для роуминга в Грузии и Турции увеличатся на 80% и составят 0,99 манат за каждый мегабайт как для пользователей SimSim так и для абонентов фактурной линии», - отметили в компании.

Ранее стоимость каждого мегабайта в роуминге для данных стран составляла 0,55 манат.

Кроме того, Azercell с 8 января 2019 года внесет изменения в интервал подсчета для тарифных пакетов «Her Yere», «Socar» и «Dovletcell» фактурной линии.

«Так интервал подсчета для тарифного пакета «Her Yere» составит 30 секунд (ранее 15 секунд), а для тарифных пакетов «Socar» и «Dovletcell» - 15 секунд (ранее 1 секунда)», - сообщили в компании.

ООО Azercell Telekom было учреждено 19 января 1996 года. Компания покрывает 99,8% территории республики. Общее число абонентов компании превышает 4,5 млн.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СВЯЗЬ, РОУМИНГ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]