Azercell с 2019г на 80% повышает тарифы на интернет в роуминге для Грузии и Турции

Оператор мобильной связи в Азербайджане «Azercell Telekom»с 3 января 2019 года повышает тарифы на интернет в роуминге для Грузии и Турции, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«С 3 января 2019 года тарифы за пользование услугами мобильного интернета для роуминга в Грузии и Турции увеличатся на 80% и составят 0,99 манат за каждый мегабайт как для пользователей SimSim так и для абонентов фактурной линии», - отметили в компании.

Ранее стоимость каждого мегабайта в роуминге для данных стран составляла 0,55 манат.

Кроме того, Azercell с 8 января 2019 года внесет изменения в интервал подсчета для тарифных пакетов «Her Yere», «Socar» и «Dovletcell» фактурной линии.

«Так интервал подсчета для тарифного пакета «Her Yere» составит 30 секунд (ранее 15 секунд), а для тарифных пакетов «Socar» и «Dovletcell» - 15 секунд (ранее 1 секунда)», - сообщили в компании.

ООО Azercell Telekom было учреждено 19 января 1996 года. Компания покрывает 99,8% территории республики. Общее число абонентов компании превышает 4,5 млн.

А.Мамедов