Заседание рабгруппы по вопросам Каспия состоится в Баку в начале января - источник

Первое заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря под эгидой министерств иностранных дел прибрежных государств состоится в январе 2019 года в Баку, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Первое заседание Рабочей группы планируется провести в Баку в начале января следующего года»,- сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе заседания прикаспийская пятерка обсудит вопросы реализации достигнутых договоренностей.

«Основная задача рабочей группы заключается в подготовке соглашения о методике установления прямых исходных линий», - отметил он.

Ф.Исазаде