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Внешняя политика 07.12.2018 11:25

Заседание рабгруппы по вопросам Каспия состоится в Баку в начале января - источник

Первое заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря под эгидой министерств иностранных дел прибрежных государств состоится в январе 2019 года в Баку, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Первое заседание Рабочей группы планируется провести в Баку в начале января следующего года»,- сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе заседания прикаспийская пятерка обсудит вопросы реализации достигнутых договоренностей.

«Основная задача рабочей группы заключается в подготовке соглашения о методике установления прямых исходных линий», - отметил он.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАСПИЙ, РАБГРУППА, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]