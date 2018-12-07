Заседание рабгруппы по вопросам Каспия состоится в Баку в начале января - источник

Первое заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря под эгидой министерств иностранных дел прибрежных государств состоится в январе 2019 года в Баку, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«Первое заседание Рабочей группы планируется провести в Баку в начале января следующего года»,- сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе заседания прикаспийская пятерка обсудит вопросы реализации достигнутых договоренностей.
«Основная задача рабочей группы заключается в подготовке соглашения о методике установления прямых исходных линий», - отметил он.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»