ЛУКОЙЛ и Саудовская Аравия хотят реанимировать проект Luksar

Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом реализацию проекта Luksar, сообщил "Интерфаксу" президент российской компании.
"Он (министр - ИФ) сейчас еще раз попросил сделать экономическую модель. Поэтому будем работать над экономической моделью - что необходимо, чтобы запустить этот проект", - сказал он.
В.Алекперов выразил мнение, что "месяца три" будет продолжаться работа.
По его словам, другие проекты и трейдинг нефти на встрече не обсуждались.
"ЛУКОЙЛ"владеет 80% в совместном предприятии с Saudi Aramco - LUKOIL Saudi Arabia Energy Ltd. (Luksar). В 2009 году "ЛУКОЙЛ" сообщал, что открыл 2 месторождения в Саудовской Аравии - Тухман и Мушаиб - с запасами по категории С1 плюс С2 в 70 млн тонн конденсата и 300-400 млрд кубометров газа. Компания ожидала начала добычи углеводородов на проекте в СаудовскойАравии в 2015 году. Однако стороны не смогли договориться о цене на газ, и в 2017 году "ЛУКОЙЛ" заявил, что выходит из проекта.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»