Human Rights Watch просит ЕС призвать власти Киргизии освободить пожизненно осужденного правозащитника Аскарова

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась в Европейский союз с просьбой призвать власти Киргизии освободить правозащитника Азимжана Аскарова, осужденного на пожизненный срок за организацию массовых беспорядков на юге страны в июне 2010 года.
В опубликованном на сайте организации обращении на имя представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини говорится, что несмотря на призыв Комитета ООН по правам человека в 2016 году освободить А.Аскарова из-под стражи, правозащитник продолжает находиться в тюрьме.
Правозащитники, в преддверии заседания по сотрудничеству Киргизия - ЕС, которое состоится 10 октября в Брюсселе, просят уделить внимание вопросу с А.Аскаровым в переговорах с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и правительством республики.
В письме отмечается, что ЕС необходимо обратить внимание высшего руководства Киргизии, включая президента страны, на незаконное заключение А.Аскарова. Также сообщается, что приговор правозащитнику должен быть отменен с реабилитацией и возмещением ущерба.
10-15 июня 2010 года в Оше и соседнем Джалал-Абаде произошли столкновения между киргизами и узбеками, в ходе которых, по официальным данным, погибли 442 человека, около двух тысяч получили ранения различной степени тяжести. Некоторые СМИ сообщали о более чем 2 тыс. погибших. Более 20 человек до сих пор считаются без вести пропавшими.
В этом же году узбекский правозащитник А.Аскаров, был осужден пожизненно за разжигание межэтнической вражды, организацию массовых беспорядков и соучастие в убийстве сотрудника правоохранительных органов.
В 2016 году Комитет ООН по правам человека, рассмотрев жалобу А.Аскарова, призвал киргизские власти освободить правозащитника из-под стражи и аннулировать обвинительный приговор.
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