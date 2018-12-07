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СНГ 07.12.2018 12:32

Human Rights Watch просит ЕС призвать власти Киргизии освободить пожизненно осужденного правозащитника Аскарова

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась в Европейский союз с просьбой призвать власти Киргизии освободить правозащитника Азимжана Аскарова, осужденного на пожизненный срок за организацию массовых беспорядков на юге страны в июне 2010 года.

В опубликованном на сайте организации обращении на имя представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини говорится, что несмотря на призыв Комитета ООН по правам человека в 2016 году освободить А.Аскарова из-под стражи, правозащитник продолжает находиться в тюрьме.

Правозащитники, в преддверии заседания по сотрудничеству Киргизия - ЕС, которое состоится 10 октября в Брюсселе, просят уделить внимание вопросу с А.Аскаровым в переговорах с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и правительством республики.

В письме отмечается, что ЕС необходимо обратить внимание высшего руководства Киргизии, включая президента страны, на незаконное заключение А.Аскарова. Также сообщается, что приговор правозащитнику должен быть отменен с реабилитацией и возмещением ущерба.

10-15 июня 2010 года в Оше и соседнем Джалал-Абаде произошли столкновения между киргизами и узбеками, в ходе которых, по официальным данным, погибли 442 человека, около двух тысяч получили ранения различной степени тяжести. Некоторые СМИ сообщали о более чем 2 тыс. погибших. Более 20 человек до сих пор считаются без вести пропавшими.

В этом же году узбекский правозащитник А.Аскаров, был осужден пожизненно за разжигание межэтнической вражды, организацию массовых беспорядков и соучастие в убийстве сотрудника правоохранительных органов.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека, рассмотрев жалобу А.Аскарова, призвал киргизские власти освободить правозащитника из-под стражи и аннулировать обвинительный приговор.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, ЕС, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]