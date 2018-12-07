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СНГ 07.12.2018 12:43

Русская зарубежная церковь против переименования Елизаветинской крепости на Гавайях

Архиерейский Синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), проходящий в Нью-Йорке, решил направить письмо протеста против переименования русской Елизаветинской крепости на гавайском острове Кауаи, сообщили "Интерфаксу" в РПЦЗ.

Инициатором обращения выступил архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл.

Елизаветинская крепость, массивная восьмиугольная каменная структура на берегу реки Ваймеа, была воздвигнута в начале ХIХ века русскими мореплавателями, которые принесли на Гавайи новые строительные технологии, медицину и сельское хозяйство. Недавно группа гавайских активистов начала работу по переименованию крепости, названной в честь супруги императора Александра I.

"На волне русофобии они начали кампанию, утверждая, что крепость была построена местными жителями, и не имела ничего общего с историческим пребыванием здесь русских, - отметили в РПЦЗ. - В прошлом году в рамках исторического форума, посвященного Елизаветинской крепости, здесь служилась панихида духовенством Иверского прихода Русской зарубежной церкви и других православных церквей на острове с участием местных властей, историков, общественных деятелей и многочисленных представителей русской православной общины на Гавайях".

Конгресс русских американцев составил петицию в поддержку крепости, архиепископ Кирилл распорядился, чтобы она распространялась в приходах и монастырях Западно-Американской епархии.

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Тэги: США, ГАВАЙИ, КРЕПОСТЬ, ЦЕРКОВЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]