Русская зарубежная церковь против переименования Елизаветинской крепости на Гавайях

Архиерейский Синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), проходящий в Нью-Йорке, решил направить письмо протеста против переименования русской Елизаветинской крепости на гавайском острове Кауаи, сообщили "Интерфаксу" в РПЦЗ.
Инициатором обращения выступил архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл.
Елизаветинская крепость, массивная восьмиугольная каменная структура на берегу реки Ваймеа, была воздвигнута в начале ХIХ века русскими мореплавателями, которые принесли на Гавайи новые строительные технологии, медицину и сельское хозяйство. Недавно группа гавайских активистов начала работу по переименованию крепости, названной в честь супруги императора Александра I.
"На волне русофобии они начали кампанию, утверждая, что крепость была построена местными жителями, и не имела ничего общего с историческим пребыванием здесь русских, - отметили в РПЦЗ. - В прошлом году в рамках исторического форума, посвященного Елизаветинской крепости, здесь служилась панихида духовенством Иверского прихода Русской зарубежной церкви и других православных церквей на острове с участием местных властей, историков, общественных деятелей и многочисленных представителей русской православной общины на Гавайях".
Конгресс русских американцев составил петицию в поддержку крепости, архиепископ Кирилл распорядился, чтобы она распространялась в приходах и монастырях Западно-Американской епархии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»