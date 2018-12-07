ФСРВП планирует построить жилой квартал для 1500 семей вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) объявил тендер на проектирование жилого квартала с необходимой социально-технической инфраструктурой.
Согласно тендерному объявлению, инфраструктура должна быть рассчитана на 1500 семей вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях города Гянджа.
Стоимость участия в тендере составляет 150 манатов.
Тендерные предложения принимаются до 8 января 2019 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 9 января.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»