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Инфраструктура и тендеры 07.12.2018 12:00

ФСРВП планирует построить жилой квартал для 1500 семей вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) объявил тендер на проектирование жилого квартала с необходимой социально-технической инфраструктурой.

Согласно тендерному объявлению, инфраструктура должна быть рассчитана на 1500 семей вынужденных переселенцев, временно размещенных в общежитиях города Гянджа.

Стоимость участия в тендере составляет 150 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 8 января 2019 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 9 января.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФСРВП, ТЕНДЕР, ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]