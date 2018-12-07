США обеспокоены агрессивной атакой РФ на украинские суда в Керченском проливе - Пентагон

Вашингтон глубоко обеспокоен атакой на украинские суда со стороны России в международных водах, заявила помощник заместителя секретаря по обороне США Лаура Купер.
"Азербайджан находится в сложном регионе. Недавно мы стали свидетелями незаконной и необоснованной агрессии России по отношению к Украине при прохождении водного транспорта через Керченский пролив", - говорится в заявлении Л.Купер, распространенном посольством США в Азербайджане по итогам ее визита в страну.
"США глубоко обеспокоены атакой на возвращающиеся домой украинские суда в международных водах, что является нарушением международного права",- подчеркнула Л.Купер.
Л.Купер 4-6 декабря совершила визит в Азербайджан, где провела официальные встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым, министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником пограничной службы генерал-полковником Эльчином Гулиевым.
Ф.Исазаде
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