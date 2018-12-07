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Регион 07.12.2018 12:33

США обеспокоены агрессивной атакой РФ на украинские суда в Керченском проливе - Пентагон

Вашингтон глубоко обеспокоен атакой на украинские суда со стороны России в международных водах, заявила помощник заместителя секретаря по обороне США Лаура Купер.

"Азербайджан находится в сложном регионе. Недавно мы стали свидетелями незаконной и необоснованной агрессии России по отношению к Украине при прохождении водного транспорта через Керченский пролив", - говорится в заявлении Л.Купер, распространенном посольством США в Азербайджане по итогам ее визита в страну.

"США глубоко обеспокоены атакой на возвращающиеся домой украинские суда в международных водах, что является нарушением международного права",- подчеркнула Л.Купер.

Л.Купер 4-6 декабря совершила визит в Азербайджан, где провела официальные встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым, министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником пограничной службы генерал-полковником Эльчином Гулиевым.

Ф.Исазаде

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Тэги: УКРАИНА, РФ, СУДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]