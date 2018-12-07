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Дальнее зарубежье 07.12.2018 12:37

Талибы убили 14 военных на западе Афганистана, более 20 взяли в плен

По меньшей мере 14 афганских военных погибли при нападении радикального движения "Талибан" в западной провинции Афганистана Герат, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местные власти.

Кроме того, еще 21 военного они взяли в плен. В то же время в министерстве обороны Афганистана сообщили только о 10 погибших военнослужащих.

Нападение произошло вечером в четверг в уезде Шинданд и продлилось шесть часов до прибытия помощи афганским военным, рассказал член совета провинции Герат Наджибулла Мохеби.

Глава уезда Герат Хекматулла Хекмат сообщил, что в нападении участвовали порядка 200 талибов, из них 30 были убиты.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ВОЕННЫЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]