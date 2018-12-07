Талибы убили 14 военных на западе Афганистана, более 20 взяли в плен

По меньшей мере 14 афганских военных погибли при нападении радикального движения "Талибан" в западной провинции Афганистана Герат, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местные власти.
Кроме того, еще 21 военного они взяли в плен. В то же время в министерстве обороны Афганистана сообщили только о 10 погибших военнослужащих.
Нападение произошло вечером в четверг в уезде Шинданд и продлилось шесть часов до прибытия помощи афганским военным, рассказал член совета провинции Герат Наджибулла Мохеби.
Глава уезда Герат Хекматулла Хекмат сообщил, что в нападении участвовали порядка 200 талибов, из них 30 были убиты.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»