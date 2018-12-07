Счетпалата выявила комплекс недостатков в финансовой деятельности Бакгорсвета

Счетная палата Азербайджана выявила ряд недостатков в финансовой деятельности предприятия «Бакгорсвет» при исполнительной власти Баку.

Палата провела проверку финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017г. Общий объем средств, охваченных аудиторской проверкой, составил 8,6 млн манатов, отмечается в сообщении Счетпалаты.

«Проверка выявила, что дислокация точек освещения в городе Баку, подготовленная Бакгорсветом не была утверждена главой ИВ Баку, произведен приблизительный подсчет планируемого числа точек освещения на улицах города, где проводились реконструкционные работы, более 64% средств и материалов при подсчете бюджета закупок необходимых средств на 2017 год не были учтены», - указывает палата.

Кроме того, объем расхода топлива по 29 транспортным средствам превысил установленную норму, а средства, полученные из разных источников для ремонта фонарных столбов, поврежденных во время автотранспортных происшествий, были потрачены по другим непредусмотренным направлениям.

Проверка также выявила, что в январе-апреле 2017 года в 14 случаях не были проведены соответствующие тендеры, и закупка необходимых средств и материалов была осуществлена путем подписания прямых договоров с поставщиками.

Коллегия Счетпалаты рекомендовала «Бакгорсвет» в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки, решить вопросы несоответствия устава предприятия с ее деятельностью, подготовить дислокацию точек освещения, не допускать финансирование расходов предусмотренных доходами предприятия за счет средств государственного бюджета, и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Б.Рустамбеков