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Финансы 07.12.2018 13:02

Счетпалата выявила комплекс недостатков в финансовой деятельности Бакгорсвета

Счетная палата Азербайджана выявила ряд недостатков в финансовой деятельности предприятия «Бакгорсвет» при исполнительной власти Баку.

Палата провела проверку финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017г. Общий объем средств, охваченных аудиторской проверкой, составил 8,6 млн манатов, отмечается в сообщении Счетпалаты.

«Проверка выявила, что дислокация точек освещения в городе Баку, подготовленная Бакгорсветом не была утверждена главой ИВ Баку, произведен приблизительный подсчет планируемого числа точек освещения на улицах города, где проводились реконструкционные работы, более 64% средств и материалов при подсчете бюджета закупок необходимых средств на 2017 год не были учтены», - указывает палата.

Кроме того, объем расхода топлива по 29 транспортным средствам превысил установленную норму, а средства, полученные из разных источников для ремонта фонарных столбов, поврежденных во время автотранспортных происшествий, были потрачены по другим непредусмотренным направлениям.

Проверка также выявила, что в январе-апреле 2017 года в 14 случаях не были проведены соответствующие тендеры, и закупка необходимых средств и материалов была осуществлена путем подписания прямых договоров с поставщиками.

Коллегия Счетпалаты рекомендовала «Бакгорсвет» в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки, решить вопросы несоответствия устава предприятия с ее деятельностью, подготовить дислокацию точек освещения, не допускать финансирование расходов предусмотренных доходами предприятия за счет средств государственного бюджета, и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, БАКГОРСВЕТ, НЕДОСТАТКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]