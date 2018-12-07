Глава МИД КНДР на переговорах в Пекине подтвердил приверженность денуклеаризации - СМИ

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо на встрече с китайским коллегой Ван И подтвердил приверженность Пхеньяна денуклеаризации, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на МИД Китая.
Ли Ен Хо отметил, что Северная Корея сохраняет политику, нацеленную на то, чтобы на Корейском полуострове не было ядерного оружия, а также - на достижение мира и стабильности, сообщает агентство.
Министры встретились в Пекине менее чем через неделю после переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.
Дипломатические источники агентства рассказали, что Ли Ен Хо получил от китайской стороны информацию о результатах встречи Д.Трампа и Си Цзиньпином на саммите G-20 в Аргентине.
Карабахский конфликт надо урегулировать мирным путем – Пентагон
Заседание рабгруппы по вопросам Каспия состоится в Баку в начале января - источник
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 25 раз – Минобороны Азербайджана
Россия приехала договариваться с ОПЕК+ о сокращении добычи нефти - Новак
Казахстан согласен пропорционально снижать добычу с ОПЕК+, итоговое соглашение зависит от нескольких стран
МИД Азербайджана в 2016-2017г допустило нарушения в использовании бюджетных средств – Счетпалата
Азербайджан представит в ЮНЕСКО еще один нацэлемент для включения в список нематериального культурного наследия
ГТК Азербайджана выявил попытку контрабандного провоза 125 мобильных телефонов
Шесть человек, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения "Скорой" и легковушки на Кубани
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
«AzerTelecom» представляет передовые телекоммуникационные услуги на выставке "BakuTel 2018"
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 25-летию Конституции России
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственным таможенным комитетом Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»