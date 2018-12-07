Глава МИД КНДР на переговорах в Пекине подтвердил приверженность денуклеаризации - СМИ

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо на встрече с китайским коллегой Ван И подтвердил приверженность Пхеньяна денуклеаризации, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на МИД Китая.

Ли Ен Хо отметил, что Северная Корея сохраняет политику, нацеленную на то, чтобы на Корейском полуострове не было ядерного оружия, а также - на достижение мира и стабильности, сообщает агентство.

Министры встретились в Пекине менее чем через неделю после переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Дипломатические источники агентства рассказали, что Ли Ен Хо получил от китайской стороны информацию о результатах встречи Д.Трампа и Си Цзиньпином на саммите G-20 в Аргентине.