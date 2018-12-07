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Дальнее зарубежье 07.12.2018 13:47

Глава МИД КНДР на переговорах в Пекине подтвердил приверженность денуклеаризации - СМИ

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо на встрече с китайским коллегой Ван И подтвердил приверженность Пхеньяна денуклеаризации, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на МИД Китая.

Ли Ен Хо отметил, что Северная Корея сохраняет политику, нацеленную на то, чтобы на Корейском полуострове не было ядерного оружия, а также - на достижение мира и стабильности, сообщает агентство.

Министры встретились в Пекине менее чем через неделю после переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Дипломатические источники агентства рассказали, что Ли Ен Хо получил от китайской стороны информацию о результатах встречи Д.Трампа и Си Цзиньпином на саммите G-20 в Аргентине.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]