ОПЕК обсуждает снижение добычи в рамках ОПЕК+ на 1 млн б/с - делегаты

Страны ОПЕК обсуждают возможность сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ примерно на 1 млн баррелей в сутки (б/с), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов встречи.

Предполагается, что ОПЕК может снизить производство нефти на 650 тыс. б/с, а остальные участники ОПЕК+ - на 350 тыс. б/с.