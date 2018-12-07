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ТЭК 07.12.2018 13:21

ОПЕК обсуждает снижение добычи в рамках ОПЕК+ на 1 млн б/с - делегаты

Страны ОПЕК обсуждают возможность сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ примерно на 1 млн баррелей в сутки (б/с), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов встречи.

Предполагается, что ОПЕК может снизить производство нефти на 650 тыс. б/с, а остальные участники ОПЕК+ - на 350 тыс. б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]