Вопрос с назначением генсека ОДКБ пока не решен - Песков

Решение о назначении генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, вопрос не решился", - сказал он журналистам в пятницу.
"Работа будет продолжена", - добавил он.
Д.Песков пояснил, что "в ходе беседы лидеров ЕврАзЭС вне повестки дня этот вопрос (назначения генсека ОДКБ - ИФ) был затронут по инициативе (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, это нормальная практика - любой глава государства может затрагивать вопросы, которые считает нужным".
"В тот момент присутствовали не все члены ОДКБ за столом переговоров", - отметил пресс-секретарь президента.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»