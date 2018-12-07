Вопрос с назначением генсека ОДКБ пока не решен - Песков

Решение о назначении генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, вопрос не решился", - сказал он журналистам в пятницу.

"Работа будет продолжена", - добавил он.

Д.Песков пояснил, что "в ходе беседы лидеров ЕврАзЭС вне повестки дня этот вопрос (назначения генсека ОДКБ - ИФ) был затронут по инициативе (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, это нормальная практика - любой глава государства может затрагивать вопросы, которые считает нужным".

"В тот момент присутствовали не все члены ОДКБ за столом переговоров", - отметил пресс-секретарь президента.