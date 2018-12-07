Новак в Вене заявит о позиции России в рамках договоренностей ОПЕК+, сообщил Песков

В Кремле сообщили, что глава Минэнерго Александр Новак, находящийся в Вене, сделает заявление о позиции России по поводу сокращения уровня добычи нефти в рамках ОПЕК+, и подтвердили, что министр обсуждал эту тему накануне с президентом РФ.

"Министр Новак в Вене, он будет делать заявление. Я пока не буду каких-либо заявлений делать на этот счет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия сокращать добычу нефти.

При этом Д.Песков подтвердил, что накануне президент РФ неоднократно общался с А.Новаком в Петербурге, в том числе по тематике договоренностей ОПЕК+.

"Неоднократно встречался с Новаком, в первую очередь, конечно, по тем вопросам, которые фигурировали на повестке дня саммита ЕврАзЭС, который прошел в Петербурге, но и венские дела тоже обсуждались", - сказал Д.Песков.