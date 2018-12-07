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Финансы 07.12.2018 13:31

МИД Азербайджана в 2016-2017г допустило нарушения в использовании бюджетных средств – Счетпалата

Счетная палата Азербайджана выявила ряд нарушений в использовании бюджетных средств со стороны министерства иностранных дел страны.

Аудит Счетпалаты охватил использование бюджетных средств в размере 59 млн 252,7 тыс. манатов за период с 1 января 2016 до 1 февраля 2018 года, отмечается в сообщении палаты.

«В отчетном периоде были неправильно подсчитаны налоговые льготы для двух сотрудников министерства, допущены ошибки в подсчете отпускных. Кроме того были выявлены задержки по отчислениям в госбюджет», - подчеркивает Счетпалата.

Кроме этого, были выявлены задержки в возвращении остатков средств, выделенных на содержание диппредставительств за рубежом.

На основании выявленных нарушений Счетпалата направила предписание МИДу устранить допущенные нарушения, привлечь к ответственности лиц, допустивших данные нарушения.

А.Мамедов

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Тэги: МИД, АУДИТ, НАРУШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]