МИД Азербайджана в 2016-2017г допустило нарушения в использовании бюджетных средств – Счетпалата

Счетная палата Азербайджана выявила ряд нарушений в использовании бюджетных средств со стороны министерства иностранных дел страны.
Аудит Счетпалаты охватил использование бюджетных средств в размере 59 млн 252,7 тыс. манатов за период с 1 января 2016 до 1 февраля 2018 года, отмечается в сообщении палаты.
«В отчетном периоде были неправильно подсчитаны налоговые льготы для двух сотрудников министерства, допущены ошибки в подсчете отпускных. Кроме того были выявлены задержки по отчислениям в госбюджет», - подчеркивает Счетпалата.
Кроме этого, были выявлены задержки в возвращении остатков средств, выделенных на содержание диппредставительств за рубежом.
На основании выявленных нарушений Счетпалата направила предписание МИДу устранить допущенные нарушения, привлечь к ответственности лиц, допустивших данные нарушения.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»