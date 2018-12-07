Карабахский конфликт надо урегулировать мирным путем – Пентагон

Вашингтон удовлетворен вкладом Азербайджана в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, заявила помощник заместителя секретаря по обороне США Лаура Купер.

«США высоко ценят долгосрочный вклад Азербайджана в миссию НАТО (Решительная поддержка – ИФ) в Афганистане», - говорится в заявлении Л.Купер, распространенном посольством США в Азербайджане по итогам ее визита в Баку.

Л.Купер также выразила благодарность Азербайджану, расположенному в стратегическом географическом положении между Европой и Азией, «за важное партнерство в борьбе против терроризма».

«Выражаю Азербайджану благодарность за его приверженность углублению отношений между нашими странами, в то время как США прилагают усилия укрепить партнерские отношения, усилить отношения с союзниками и разделять обязанности»,- отметила Л.Купер.

Представитель Пентагона подчеркнула важность углубления двусторонних отношений и общих ценностей в борьбе с транснациональными угрозами, включая распространение терроризма, наркотиков и оружия массового поражения.

Она отметила приверженность США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, обязательствам по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. «Л.Купер подчеркнула необходимость урегулирования армяно-азербайджанского конфликта неприменением силы, в рамках территориальной целостности и правом самоопределения народов на основе Хельсинского заключительного акта», - отмечается в сообщении дипмиссии.

Ф.Исазаде