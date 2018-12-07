Агаларовы просят суд США отклонить поданный против них иск Демпартии

Российский бизнесмен Араз Агаларов и его сын Эмин обратились в окружной суд Манхэттена с просьбой отклонить иск Национального комитета Демократической партии США, в котором они обвиняются в причастности к хакерским атакам и к предполагаемому "сговору" РФ с предвыборным штабом Дональда Трампа, сообщает в пятницу "Блумберг".

В их ходатайстве говорится, что в исковом заявлении "не проводится абсолютно никакой связи между этим сговором и действиями Агаларовых. Они никоим образом не были причастны и не имели не малейшего понятия ни о каком-либо сговоре с целью взлома файлов на чьем-либо компьютере".

В переданном в суд стороной защиты документе также указывается, что "Демократическая партия США связывает их с предполагаемым сговором только потому, что они из России, и у них были некоторые контакты с Д.Трампом и представителями его предвыборного штаба". Речь идет о встрече в небоскребе "Трамп тауэр", привлекшей внимание команды следователей, выясняющих, существовал ли сговор между штабом Д.Трампа и Россией, поясняет "Блумберг".

Национальный комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск в окружной суд Манхэттена 20 апреля 2018 года.

В нем говорится, что сотрудники предвыборного штаба Д.Трампа якобы вступили в сговор с руководством России и российской военной разведкой, чтобы "навредить" кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон и помочь Д.Трампу на выборах, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив полученные материалы.

Однако А.Агаларов и Э.Агаларов в направленном в суд документе отмечают, что истцы "оказались неспособны показать, что встреча в "Трамп тауэр" имеет какое-то отношение к хакерским атакам или другим незаконным действиям".

Помимо А.Агаларова и Э.Агаларова, в исковом заявлении фигурируют несколько ответчиков. Имени самого Д.Трампа в нем нет, но есть, в частности, имена его зятя Джареда Кушнера, бывшего главы предвыборного штаба Пола Манафорта и его заместителя Рика Гейтса. Также фигурирует имя старшего сына Д.Трампа - Дональда Трампа-младшего.

Также в качестве ответчиков фигурируют ГРУ, WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж. Давний союзник Д.Трампа и политический консультант Роджер Стоун также выступает в иске ответчиком.

Согласно версии истцов, Россия стремилась вмешаться в американские выборы 2016 года, чтобы дестабилизировать США.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на ход борьбы за пост президента. Американские спецслужбы обвиняют в причастности к взлому Россию.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер проводит в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.