ООО «AzerTelecom», магистральный (backbone) интернет-провайдер, связывающий Азербайджан с международной интернет сетью, успешно принимает участие на “BakuTel 2018”-24-й Азербайджанской международной выставки и конференции «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии», которая проходит до 7 декабря текущего года в Баку.
Так, в рамках выставки компания, успешно функционирующая в секторе телекоммуникационной более 10 лет и всегда придерживающаяся своих принципов профессионализма, удовлетворенности клиентов, динамичного развития и инновации, представляет следующие услуги для местных и иностранных посетителей, а также для организаций: оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной связи, международный транзит, защита от DDOS атак, FTTx (оптическое волокно до точки х), услуги Дата Центра, SIP-телефония, и т.д.
Отметим, что в дни работы выставки были проведены различные встречи с представителями компаний из Беларуси, России, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Сингапура, Ирана, Украины и других стран, посетители были проинформированы о компании "AzerTelecom" и обсуждены новые направления сотрудничества.
Кроме того, на стенде "AzerTelecom" были организованы информационные сессии по вопросам применения "Интернета вещей" в различных областях Сертачом Шамиоглу, специалистом по IoT/М2М ("Интернет вещей"/"Межмашинное взаимодействие") компании "Huawei", приглашенным из Турции и Самиром Нуриевым, коммерческим директором "AzerTelecom", посетителям стенда были представлены различные презентации о новых цифровых технологиях, смарт-городах и управлении, роли цифровых технологий и телекоммуникаций в сельском хозяйстве и других областях.
ООО «AzerTelecom» является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором связи Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и главным акционером телекоммуникационного провайдера является первый мобильный оператор Азербайджана – компания «Bakcell». «AzerTelecom» имеет диверсифицированную и устойчивую волоконно-оптическую кабельную сеть, охватывающую все крупные города и регионы страны. Международная сеть компании интегрирована во все крупные телекоммуникационные хабы по всему миру. Компания фокусируется на модернизации существующей сети, повышении устойчивости инфраструктуры и применении инноваций.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»