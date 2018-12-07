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Дальнее зарубежье 07.12.2018 16:17

В НАТО отказались рассмотреть проблематику ДРСМД в рамках СРН - Лавров

Россия предложила рассмотреть ситуацию с Договором о ракетах средней и меньшей дальности в рамках Совета РФ-НАТО, но натовские коллеги сочли это неуместным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы предложили рассмотреть проблему ДРСМД в Совете Россия-НАТО, но это оказалось неподходящим нашим натовским коллегам, которые, кстати сказать, полностью перекрыли все каналы общения между военными России и Североатлантического альянса", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Милане.

Комментируя высказанную на недавнем саммите НАТО обеспокоенность судьбой ДРСМД, российский министр отметил: "Мои вчерашние собеседники (с которыми С.Лавров общался "на полях" СМИД ОБСЕ), включая главу МИД Германии, выражали обеспокоенность этой ситуацией. Ну, если они обеспокоены, то они, наверное, должны воздействовать на своего союзника - США с тем, чтобы американцы все-таки сели за стол и стали разговаривать предметно, а не голословно обвинять нас через океан".

"Мы к такому разговору готовы", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]