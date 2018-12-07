Россия надеется в ближайшее время получить от Туркменистана информацию о судьбе людей, имевших двойное гражданство

Российская сторона ожидает от Туркменистана информации о судьбе людей, которые до денонсации соглашения о двойном гражданстве не успели урегулировать свой статус, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нас на самом высоком уровне туркменские партнеры заверили, что они эти вопросы решат. Мы ожидаем в самое ближайшее время конкретных сведений на этот счет", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Милане.
Он отметил, что речь идет о "достаточно небольшой группе лиц".
Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном об урегулировании вопросов двойного гражданства вступило в силу в 1995 году и прекратило свое действие в мае 2015 года.
В декабре 2016 года российские правозащитники обратились к президенту РФ с просьбой помочь с урегулированием проблемы получения загранпаспортов, возникшей у граждан РФ, проживающих в Туркменистане и имеющих двойное гражданство.
На заседании президентского Совета по правам человека зампред СПЧ Евгений Бобров заявил об ущемлении прав лиц, имеющих российское гражданство в Туркмении. "Вопреки вашей прошлогодней договоренности с президентом Туркменистана Бердымухамедовым продолжается нарушение прав россиян, им не выдаются загранпаспорта нового образца, если они не отказываются от российского гражданства", - заявил Е.Бобров. Он попросил содействия президента РФ "с тем, чтобы не допускать (для таких лиц) отказа от российского гражданства, чтобы им выдавались загранпаспорта без проблем".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»