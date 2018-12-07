Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9335 RUR   0.0255 GBR   2.1717 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.49 -1.40 Brent 60.06 -1.50

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 9 Дек 10 Дек 12°

ТЭК 07.12.2018 16:06

Цены на нефть слабо меняются в ожидании новостей от ОПЕК+, Brent у $60,2 за баррель

Нефтяной рынок демонстрирует повышенную волатильность в ходе торгов в пятницу, реагируя на комментарии представителей стран ОПЕК+, которые проводят переговоры по вопросу возможного сокращения нефтедобычи.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:48 подорожали на $0,16 (0,27%) - до $60,22 за баррель. Ранее котировки падали до $59 за баррель и поднимались до $60,8 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,13 (0,25%) - до $51,36 за баррель.

Как сообщалось, накануне заседание стран-членов ОПЕК завершилось без принятия решения по сокращению добычи. В пятницу к обсуждению подключаются государства, не входящие в ОПЕК, включая Россию.

По данным источников, Россия хочет добиться для себя поэтапного снижения добычи, как это было в начале 2017 года, когда страна вышла на целевой уровень добычи в течение 4 месяцев. Главный аргумент России - это холодная погода и суровый климат, из-за которых невозможно обеспечить быстрое сокращение добычи.

Также обсуждаются исключения для ряда стран ОПЕК, которые испытывают проблемы с наращиванием добычи нефти. В первую очередь это касается Венесуэлы, Ирана и Ливии.

В частности, Ирану предложили согласиться на символическое сокращение добычи, без ущерба для реального производства, однако, по словам источников, представители страны выступают против такой меры и настаивают на полном освобождении от участия в сделке из-за американских санкций.

Определенную поддержку рынку оказали данные министерства энергетики США, неожиданно указавшие на падение запасов нефти в стране на 7,323 млн баррелей за прошлую неделю. До этого они непрерывно увеличивались десять недель подряд.

Как отмечается в докладе, США впервые стали нетто-экспортером одновременно и нефти, и нефтепродуктов. Импорт бензина упал до минимума с 1995 года - 189 тыс. баррелей в сутки (б/с). Экспорт нефти из США подскочил до рекорда - 3,2 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть продолжает падать в ожидании сигналов от ОПЕК+, Brent торгуется на уровне $59,66 за баррель Падение цен на нефть Brent и WTI достигло 5% Участники сделки ОПЕК+ опираются не на твитты Трампа, а на реальное состояние рынка - Новак Цены на нефть продолжают снижение на ожидании решения ОПЕК+, Brent торгуется у $61 за баррель Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $62,72 за баррель Fitch повысило прогноз для Brent на 2020 и 2021гг

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]