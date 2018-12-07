Цены на нефть слабо меняются в ожидании новостей от ОПЕК+, Brent у $60,2 за баррель

Нефтяной рынок демонстрирует повышенную волатильность в ходе торгов в пятницу, реагируя на комментарии представителей стран ОПЕК+, которые проводят переговоры по вопросу возможного сокращения нефтедобычи.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:48 подорожали на $0,16 (0,27%) - до $60,22 за баррель. Ранее котировки падали до $59 за баррель и поднимались до $60,8 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,13 (0,25%) - до $51,36 за баррель.

Как сообщалось, накануне заседание стран-членов ОПЕК завершилось без принятия решения по сокращению добычи. В пятницу к обсуждению подключаются государства, не входящие в ОПЕК, включая Россию.

По данным источников, Россия хочет добиться для себя поэтапного снижения добычи, как это было в начале 2017 года, когда страна вышла на целевой уровень добычи в течение 4 месяцев. Главный аргумент России - это холодная погода и суровый климат, из-за которых невозможно обеспечить быстрое сокращение добычи.

Также обсуждаются исключения для ряда стран ОПЕК, которые испытывают проблемы с наращиванием добычи нефти. В первую очередь это касается Венесуэлы, Ирана и Ливии.

В частности, Ирану предложили согласиться на символическое сокращение добычи, без ущерба для реального производства, однако, по словам источников, представители страны выступают против такой меры и настаивают на полном освобождении от участия в сделке из-за американских санкций.

Определенную поддержку рынку оказали данные министерства энергетики США, неожиданно указавшие на падение запасов нефти в стране на 7,323 млн баррелей за прошлую неделю. До этого они непрерывно увеличивались десять недель подряд.

Как отмечается в докладе, США впервые стали нетто-экспортером одновременно и нефти, и нефтепродуктов. Импорт бензина упал до минимума с 1995 года - 189 тыс. баррелей в сутки (б/с). Экспорт нефти из США подскочил до рекорда - 3,2 млн б/с.