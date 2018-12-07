ЕС и Азербайджан в январе 2019 года продолжат диалог по вопросам безопасности и торговли

ЕС и Азербайджан в январе 2019 года продолжат диалог по вопросам политики и безопасности, торговли, заявил глава представительства ЕС в Баку Кестутис Янкаускас.
«В январе следующего года в Брюсселе пройдет очередной раунд переговоров между ЕС и Азербайджаном по вопросам политики и безопасности, а также торговли», - сказал К.Янкаускас журналистам в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, вопросы политики и безопасности, а также торговли являются двумя из трех блоков нового соглашения о стратегическом партнерстве.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.
Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»