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Регион 07.12.2018 16:30

Суд в Армении вернул арест экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении в пятницу удовлетворил жалобу генеральной прокуратуры на освобождение из-под стражи обвиняемого в свержении конституционного строя экс-президента Роберта Кочаряна.

"Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции об аресте. Мы будем обжаловать решение. Согласно решению Апелляционного суда Р.Кочарян должен быть арестован", - сказал журналистам адвокат Айк Алумян.

Он не ответил на вопрос, когда Р.Кочарян будет арестован.

Р.Кочарян не присутствовал на заседании суда.

Бывший президент Армении может быть арестован в течение нескольких дней после получения сторонами обвинения и защиты решения Апелляционного суда.

Ранее генпрокурор республики Артур Давтян заявил журналистам, что считает необходимым "содержание Р.Кочаряна под арестом на данном этапе".

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Р.Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана 28 июля после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.

13 августа Апелляционный суд постановил освободить экс-президента страны, так как Р.Кочарян, как бывший глава государства, обладает неприкосновенностью.

15 ноября Кассационный суд Армении удовлетворил жалобу генпрокуратуры Армении на решение Апелляционного суда, удовлетворившего ходатайство адвокатов Р.Кочаряна об изменении экс-президенту меры пресечения в виде содержания под стражей, приняв решение о повторном рассмотрении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СУД


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