Мэр Парижа призвала участников протестов к сдержанности перед акцией в субботу

Мэр французской столицы Анна Идальго в преддверии намеченной на субботу акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже призвала к спокойствию и осторожности.

"Я призываю к спокойствию и уважению друг друга", - приводит телеканал БФМ-ТВ слова мэра Парижа.

А.Идальго добавила, что просит всех проявить в субботу "осторожность, спокойствие и хладнокровие". "Позаботьтесь о Париже, потому что Париж принадлежат всем французам", - отметила она.

Очередная акция протеста в Париже запланирована на субботу. Для обеспечения порядка и безопасности будут задействованы 8 тыс. стражей порядка, а также размещены бронеавтомобили жандармерии. Акции пройдут и в других французских городах.

Между тем, в пятницу в городе Монтобан на юге Франции стражи порядка изъяли у протестующей там группы "желтых жилетов" около 30 бутылок с зажигательной смесью и три самодельных взрывных устройства. Местные власти приступили к расследованию этого инцидента.

Парижские власти призвали местных жителей в субботу не выходить на улицу к центру города без необходимости, а владельцев магазинов и торговых центров попросили обеспечить защиту витрин. Такие рекомендации последовали после того, как в минувшую субботу в результате беспорядков было повреждено более 200 торговых, офисных и банковских учреждений.

Ранее власти французской столицы в рамках меры предосторожности объявили, что ряд исторических, культурных и туристических объектов 8 декабря не будут работать. В частности, речь идет о Большом дворце, известном как крупный культурный центр. Также будет закрыта Эйфелева башня и Лувр.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топлива. Несмотря на это, "желтые жилеты" не отменили намеченную на 8 декабря акцию протеста.

Многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.