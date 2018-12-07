Altria инвестирует $1,8 млрд в канадского производителя конопли Cronos

Крупнейшая табачная компания США Altria Group объявила о планах инвестировать 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд) в Cronos Group Inc., занимающуюся выращиванием конопли для медицинских целей.

Как говорится в сообщении Altria, в результате ей будет принадлежать 45% компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года.

Вместе с тем договоренность предусматривает возможность дополнительных инвестиций в размере 1,4 млрд канадских долларов, что увеличит долю Altria в компании до 55%.

Cronos станет эксклюзивным партнером Altria на активно развивающемся рынке марихуаны.

"Стратегическое партнерство даст Cronos Group дополнительные финансовые ресурсы, а также предоставит дополнительные возможности для разработки новых продуктов и их коммерциализации", - говорится в заявлении Cronos.

Altria входит в число крупнейших табачных компаний мира, ее выручка в 2017 году составила $25,58 млрд, чистая прибыль - $10,2 млрд.

Акции Cronos дешевеют на 2,7% в ходе предварительных торгов в пятницу. Стоимость акций Altria поднялась на 0,9%.