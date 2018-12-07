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Дальнее зарубежье 07.12.2018 18:29

Altria инвестирует $1,8 млрд в канадского производителя конопли Cronos

Крупнейшая табачная компания США Altria Group объявила о планах инвестировать 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд) в Cronos Group Inc., занимающуюся выращиванием конопли для медицинских целей.

Как говорится в сообщении Altria, в результате ей будет принадлежать 45% компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года.

Вместе с тем договоренность предусматривает возможность дополнительных инвестиций в размере 1,4 млрд канадских долларов, что увеличит долю Altria в компании до 55%.

Cronos станет эксклюзивным партнером Altria на активно развивающемся рынке марихуаны.

"Стратегическое партнерство даст Cronos Group дополнительные финансовые ресурсы, а также предоставит дополнительные возможности для разработки новых продуктов и их коммерциализации", - говорится в заявлении Cronos.

Altria входит в число крупнейших табачных компаний мира, ее выручка в 2017 году составила $25,58 млрд, чистая прибыль - $10,2 млрд.

Акции Cronos дешевеют на 2,7% в ходе предварительных торгов в пятницу. Стоимость акций Altria поднялась на 0,9%.

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Тэги: США, КАНАДА, КОНОПЛЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]