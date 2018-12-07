Посольство США продолжает поддерживать проект AccessBank-a

Очередная сессия проекта "UNEC Business English Conversation Club", который AccessBank реализует совместно с UNEC, прошла в Тренинговом центре банка.

В этот раз гостем проекта, который предусматривает изучение студентами делового английского языка, стал глава экономического отдела посольства США в Азербайджане Джастин Берг (Justin Berg).

Гость выступил с презентацией и рассказал студентам о глобальных экономических тенденциях, экономических взаимоотношениях между Азербайджаном и США, специфике американских бирж.

По его словам, развитие человеческого капитала является наилучшей инвестицией со стороны любого государства: "Считаю, что проект "UNEC Business English Conversation Club" является отличным примером именно такого рода вклада. Следовательно, AccessBank находится на правильном пути".

Выступление Дж.Берга вызвало большой интерес и высокую активность участников. Студенты, обучающиеся по экономическим специальностям, получили ответы на интересующие их вопросы от опытного дипломата, обладающего обширным опытом в этой сфере.

Напомним, что до этого гостем проекта была другой сотрудник посольства - глава отдела по общественным делам Мишель Петерсен (Michele Petersen).