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Регион 07.12.2018 18:47

В Ереване готовы к активизации диалога с Вашингтоном

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян обсудил "на полях" заседания СМИД ОБСЕ в Милане с заместителем госсекретаря США Уэссом Митчеллом процесс карабахского урегулирования и двусторонние отношения.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, З.Мнацаканян отметил, что Ереван привержен решению конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ исключительно мирным путем. Он также заявил о важности усилий стран-посредников - России, США и Франции в направлении мирного решения проблемы.

Согласно сообщению, стороны обсудили также вопросы армяно-американской повестки отношений. З.Мнацаканян выразил готовность предпринять "действенные шаги" для активизации политического диалога между Арменией и США.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, КАРАБАХ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]