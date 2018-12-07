В Ереване готовы к активизации диалога с Вашингтоном

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян обсудил "на полях" заседания СМИД ОБСЕ в Милане с заместителем госсекретаря США Уэссом Митчеллом процесс карабахского урегулирования и двусторонние отношения.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, З.Мнацаканян отметил, что Ереван привержен решению конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ исключительно мирным путем. Он также заявил о важности усилий стран-посредников - России, США и Франции в направлении мирного решения проблемы.
Согласно сообщению, стороны обсудили также вопросы армяно-американской повестки отношений. З.Мнацаканян выразил готовность предпринять "действенные шаги" для активизации политического диалога между Арменией и США.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»