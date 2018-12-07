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СНГ 07.12.2018 20:03

Литва расширила "черный список" россиян в связи с инцидентом в районе Керченского пролива

Литва в пятницу дополнила "черный список" граждан РФ в связи с задержанием российскими пограничниками в районе Керченского пролива трех украинских военных кораблей.

Решение по предложению МИД Литвы принял Департамент миграции (ДМ). "Решение принято", - сказала в пятницу агентству BNS директор ДМ Эвелина Гудзинскайте.

Ни МИД, ни ДМ не комментируют состав расширенного "черного списка", но дипломатические источники сообщили агентству, что в него дополнительно внесено 20 человек.

В МИД Литвы в четверг сообщили, что предлагают "применить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за акт агрессии в Керченском проливе и в Черном море".

Как говорится в сообщении, министерство официально обратилось в ДМ с тем, чтобы в национальный список нежелательных лиц были включены люди, которые "непосредственно участвовали в осуществлении акта агрессии против военных судов Украины", а также представители военного командования России.

В МИД Литвы считают, что действия этих лиц грубо нарушили международное право и создают серьезную угрозу международной безопасности и национальной безопасности Литвы.

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Тэги: ЛИТВА, РОССИЯНЕ, ИНЦИДЕНТ, СПИСОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]