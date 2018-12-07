Литва в пятницу дополнила "черный список" граждан РФ в связи с задержанием российскими пограничниками в районе Керченского пролива трех украинских военных кораблей.

Решение по предложению МИД Литвы принял Департамент миграции (ДМ). "Решение принято", - сказала в пятницу агентству BNS директор ДМ Эвелина Гудзинскайте.

Ни МИД, ни ДМ не комментируют состав расширенного "черного списка", но дипломатические источники сообщили агентству, что в него дополнительно внесено 20 человек.

В МИД Литвы в четверг сообщили, что предлагают "применить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за акт агрессии в Керченском проливе и в Черном море".

Как говорится в сообщении, министерство официально обратилось в ДМ с тем, чтобы в национальный список нежелательных лиц были включены люди, которые "непосредственно участвовали в осуществлении акта агрессии против военных судов Украины", а также представители военного командования России.

В МИД Литвы считают, что действия этих лиц грубо нарушили международное право и создают серьезную угрозу международной безопасности и национальной безопасности Литвы.