Заседание комиссии Россия-Венесуэла пройдет в марте 2019 года - Мадуро

На март 2019 года запланировано заседание комиссии Россия-Венесуэла для выработки стратегии сотрудничества между странами, сообщил на своей странице в "Твиттер" президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"В марте 2019 года состоится заседание. Это будет встреча на высоком уровне в Москве, в ходе которой речь пойдёт о развитии во всех сферах", - отмечается в сообщении.

"Это позволит нам спланировать наше стратегическое взаимодействие на 2019-2025 годы", - также написал президент.

Накануне в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Н.Мадуро.

В четверг Н.Мадуро заявлял о том, что в ходе его визита в Россию заключен ряд многомиллиардных контрактов. Также он проинформировал о возможности использовать венесуэльскую криптовалюту петро во взаиморасчетах между Венесуэлой и РФ.