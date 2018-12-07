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Дальнее зарубежье 07.12.2018 20:17

Заседание комиссии Россия-Венесуэла пройдет в марте 2019 года - Мадуро

На март 2019 года запланировано заседание комиссии Россия-Венесуэла для выработки стратегии сотрудничества между странами, сообщил на своей странице в "Твиттер" президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"В марте 2019 года состоится заседание. Это будет встреча на высоком уровне в Москве, в ходе которой речь пойдёт о развитии во всех сферах", - отмечается в сообщении.

"Это позволит нам спланировать наше стратегическое взаимодействие на 2019-2025 годы", - также написал президент.

Накануне в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Н.Мадуро.

В четверг Н.Мадуро заявлял о том, что в ходе его визита в Россию заключен ряд многомиллиардных контрактов. Также он проинформировал о возможности использовать венесуэльскую криптовалюту петро во взаиморасчетах между Венесуэлой и РФ.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ, КОМИССИЯ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]