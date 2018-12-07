Киев изложил США первоочередные потребности ВМС Украины - министр обороны

Министр обороны Украины Степан Полторак и заместитель министра обороны США по делам РФ, Украины и Евразии Лора Купер согласовали совместные действия по реализации евроатлантических устремлений Украины.

"Обсудили перечень первоочередных потребностей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, а также согласовали совместные действия по реализации евроатлантических планов нашего государства", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам встречи в пятницу в Киеве.

Министр также рассказал Л.Купер о выполнении закона Украины "О национальной безопасности ", в частности в контексте внедрения гражданского демократического контроля в министерстве обороны Украины, реформирования системы управления, проведения оборонного обзора и ключевых аспектов оборонной реформы.

В ходе встречи также были определены приоритеты по усилению двустороннего сотрудничества Украины и США на ближайшую перспективу и конкретные меры, которые будут реализовываться с использованием помощи Вашингтона и других международных партнеров.

По итогам встреч в Киеве Л.Купер заявила: "Вы можете рассчитывать на то, что Соединенные Штаты Америки будут оставаться вашим сильным партнером в укреплении украинской армии для защиты демократии в Украине". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккауцнте посольства в соцсети Твиттер.